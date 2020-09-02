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ازالة 20 تعديا على الأراضي الزراعية بالخانكة

كتب:

حسن صالح
05:34 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شن مجلس مدينة الخانكة بالقليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، شارك فيها اللواء شريف الهامي، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد عبدالسلام، مأمور مركزالخانكة، وطلال ربيع، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، وصباح عبدالحميد، رئيس الوحدة المحلية بأبوزعبل، وعبير راغب، رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات.

 وأسفرت الحملة عن إزالة 21 تعديًا على مساحة 2825 مترًا مربعًا، عبارة عن أعمدة خرسانية، ومنازل مُسورة بالطوب الأبيض، وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن القانون وضع الضوابط التي يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظًا علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فهي ثروة مصر القومية ومستقبل أجيالها القادمة، وطالب المواطنين بسرعة التصالح بالمركزالتكنولوجي الذي يعمل على مدار الأسبوع حتى في أيام العطلات الرسمية.

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