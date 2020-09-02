"الصحة العراقية" تسجل 3946 إصابة بكورونا و78 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و78 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم، أنه جرى فحص 23 ألفًا و123 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليبلغ إجمالي النماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في البلاد مليونا و647 ألفًا و454 نموذجًا.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 184 ألفًا و205 حالات بنسبة شفاء 76.0%، وإجمالي الإصابات 242 ألفًا و284 حالة، وإجمالي الوفيات 7201 حالة.

وكانت دائرة صحة الديوانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا.