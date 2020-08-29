الصحة العراقية: انخفاض الوفيات بكورونا إلى 3%

قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية رياض الحلفي، اليوم، إن نسبة الوفيات بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" انخفضت إلى 3%.

وأضاف الحلفي، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن العراق سيشهد "هجمة جديدة" لكورونا خلال فترة التقلبات الموسمية، مشيرا إلى أن انخفاض الوفيات جراء الفيروس بنسبة 3%.

وأكد الحلفي، أن هزيمة الفيروس طبياً لا تتم إلا بوجود اللقاح أو الاستمرار لحين الوصول للمناعة الجماعية.

وسجل العراق حتى الآن أكثر من 224 ألف إصابة بكورونا المستجد، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 6000 حالة.