تشكيل لجنة لإعادة النظر في رسوم مدرسة تعليم القيادة بمطروح

عقدت محافظة مطروح إجتماع المجلس التنفيذى السادس، اليوم، الأربعاء برئاسة المحافظ اللواء خالد شعيب، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

واستعرضت نعمة حمدى مدير إدارة المجالس جدول أعمال المجلس، وبدأت بالتصديق على محضر الإجتماع السابق، أعقبه إستعراض باقى الموضوعات ومنها المكاتبة الواردة بشأن أسس وضوابط إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين، والمشروعات القومية دون تكرار على أن يكون الإسم موثقاً من وزارتى الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

ووجه محافظ مطروح بإلتزام إدارة الأحوال المدنية بتغيير أى محل إقامة بتلك الشوارع بالإسم الجديد، كما تمت مناقشة زيادة قيمة "كرتة المرور" الحالية بعد تشكيل لجنة لدراسة الأسعار الإسترشادية بالمحافظات الأخرى، والموافقة على طلب إنشاء وحدة محلية بأبوغليلة بمدينة برانى وفقا لتطابق الضوابط والشروط المعمول بها.

ووجّه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى والاملاك والتخطيط العمرانى والتخطيط العمرانى ومجالس المدن المعنية لمعاينة إمكانية تنفيذ توسعات بمحطات المعالجة والروافع بمدن مرسى مطروح والنجيلة وبرانى، وتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لتحديد الولايات على الأراضى المقترح تخصيصها لإقامة مدارس عليها لتقديم الخدمة التعليمية والتيسير على الطلاب بها. وأكد محافظ مطروح على مراجعة قرار تفعيل صندوق تحسين الخدمة المرورية المقدمة للمواطنين تحت إشراف المديرية المالية أسوة بادارات المرور بالمحافظة، وتحديد المقترحات المناسبة لكيفية إستثمار موقعى السينما الشتوى والصيفى بمدينة مرسى مطروح والمواقع المماثلة غير المستغلة لتحسين وتنمية موارد المحافظة.

كما طلب إجراء حصر شامل للمواقع والمنشآت الخدمية والحكومية وموقعها وإحداثياتها ومساحتها بمدن الحمام والعلمين والضبعة لعمل قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت الواقعة ضمن القرار 361، وكذلك تشكيل لجنة لدراسة إعادة النظر فى رسوم مدرسة تعليم القيادة بمرور مطروح أسوة بأقل رسوم بالمحافظات، كما أكد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بقرارات المجلس التنفيذى للمحافظة للإسراع فى بحثها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.