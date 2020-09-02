سميرة سعيد تهدي جمهورها "قط وفار" في حفل غنائي "أون لاين"

انتهت النجمة سميرة سعيد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "قط وفار"، والمقرر إطلاقها خلال حفلها الغنائي خلال شهر سبتمبر الجاري "أون لاين".

الأغنية من كلمات الشاعر عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد النابلسي.

وسيُذاع الحفل بتطبيق "تيك توك"، يوم 10 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وينظم الحفل أحمد غانم مالك شركة "هاي ويف"، ومن المقرر أن تقدم سميرة سعيد أغنية جديدة لجمهورها.

يُذكر أنَّ شركة "هاي ويف" نظمت مؤخرًا أول حفل "أون لاين" مع النجم محمود العسيلي.