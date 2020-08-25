سميرة سعيد تنعى وزيرة الثقافة المغربية: "لها مكانة في قلبي"

نعت الفنانة سميرة سعيد الفنانة الراحلة ثريا جبران، وزيرة الثقافة المغربية السابقة عبر حسابها الشخصى علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "سميرة": تلقيت خبر وفاة وزيرتنا للثقافة والفنانة القديرة ثريا جبران بحزن شديد.. لها مكانة كبيرة فى قلبى رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

حيث توفيت ثريا جبران أمس الاثنين، بأحد مستشفيات الدار البيضاء عن عمر ناهز 68 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وطرحت النجمة سميرة سعيد مؤخرًا فيديو كليب لأغنيتها "يوم من عمرنا"، الذي طرحته منذ 5 سنوات، وظهرت خلاله بإطلالة شبابية وعصرية.