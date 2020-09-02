اتفاق بين "الصحفيين" و"المصرف المتحد" لتمويل وحدات الإسكان

قال محمد سعد عبدالحفيظ، مقرر لجنة الإسكان، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة توصلت إلى اتفاق مع "المصرف المتحد" لتمويل وحدات الإسكان التي توفرها لجنة الإسكان بالنقابة.

وأوضح "عبد الحفيظ"، في تصريح له، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس لجنة الإسكان محمد سعد عبدالحفيظ، والزميل صالح رجب يغطي وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم حجزها خلال الأسابيع الماضية، بمدن الشروق والعبور وأكتوبر وبرج العرب والمنيا وسوهاج والإسماعيلية.

وكانت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ، قد أجرت في يوليو الماضي قرعة علنية "أون لاين" على وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بين الزملاء الذين تقدموا لحجزها في يناير الماضي.