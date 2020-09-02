وزير التعليم ينفي وجود تغييرات إدارية أو قيادية بالوزارة: عبث وسخافة

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود أي تغييرات إدارية أو قيادية في الوزارة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله "عبث".

وكتب الوزير خلال حسابه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "لا توجد تغييرات إدارية أو قيادية في وزارة التربية والتعليم، وكل ما يتم تداوله هو عبث وشائعات وأساليب جديدة للترويج لأسماء بعينها، وإثارة بلبلة من لا شيء".

وتابع: "أصبحت هذه الاساليب شديدة السخافة، ونرجو عدم الجدل حول أشياء لا أساس لها من قريب أو بعيد".