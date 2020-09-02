"مطروح" تناقش مع أعضاء "روتارى إسكندرية" إنشاء فرع للنادي بالمحافظة

استقبلت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، أعضاء نادى روتارى إسكندرية، اليوم، فى إطار دعم جهود المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي المحافظة، ومناقشة مقترح تأسيس نادى "روتارى مطروح" لمباشرة العمل الخدمي والتطوعي تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى.

وناقش أعضاء النادي مع نائب المحافظ، مقترح إقامة ندوة للتعريف بالنادي ودوره وكيفية المشاركة وفق اللوائح المنظمة، حيث يعد نادى الروتارى مؤسسة عالمية تؤدى أدوارًا مجتمعية ومشروعات بعدة مناطق في العالم، منها مصر، وتجمع أعضائها ذوى الاتجاه التطوعى من مختلف المهن مع الرغبة فى تحقيق أقصى استفادة للمجتمعات المحلية بالمجالات المختلفة خاصة فى التعليم والصحة والطفولة والأمومة والبيئة والمياه، مع التطلع لتقديم مزيد من الخدمات للتخفيف من أعباء المواطنين، وفق خطط وميزانيات مالية يتم إدراجها كل عام، مع إعطاء أولوية للمشروعات الأكثر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأعربت نائب المحافظ عن اهتمام المحافظة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لخدمة أهالى المحافظة، خاصة في التجمعات الصحراوية لتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى تدشين المحافظة مشروعات لخدمة بعض الفئات المجتمعية من بينها إقامة مركز لرعاية الأطفال شديدي التوحد لأول مرة، وإنشاء دار أيتام للفتيات.