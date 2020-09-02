روبوت عملاق وإنذار بنهاية العالم القديم في الإعلان التشويقي لفيلم موسى

بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمي "موسى" للمخرج بيتر ميمي، أطلقت شركات سينرجي ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية الإعلان التشويقي للفيلم، الذي يمثل انطلاقة قوية لصناعة أفلام الخيال العلمي في مصر، بإنتاج هو الأضخم لهذه النوعية من الأفلام في تاريخ السينما المصرية، ومن المرتقب طرح الفيلم قريباً في السينمات.

ونجح الإعلان التشويقي في أقل من دقيقة، في رفع درجة الترقب، حيث تسيطر عليه أجواء ظلامية تشبه الديستوبيا، ويتضح أنه يضم العديد من أطراف الصراع أحدها تنذر بنهاية العالم القديم مصحوبة بمشاهد انفجارات، وإياد نصار يحكي عن يوم حزين في حياة البلد مع مشاهد للمدينة الخاوية، وروبوت عملاق يبدو أنه يتم التحكم به عن بعد، عن طريق جهاز موصل برأس كريم محمود عبدالعزيز.

https://www.facebook.com/2099613370273276/posts/2788182141416392/?vh=e&extid=Vfm165RPqw3329Wo&d=n

وكان المخرج بيتر ميمي قد نشر البوستر التشويقي للفيلم عبر فيسبوك، واستقبله الجمهور بموجة من التساؤلات عن موعد طرح الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ قريباً مرحلة المونتاج وإضافة المؤثرات البصرية باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

الفيلم يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله، ويشارك في إنتاجه ثلاث من كبرى شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

فيلم موسى بدأ تصويره في أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرًا لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد الفيلم التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وإياد نصار بعد فيلم كازابلانكا الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه، كما ظهر كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل الاختيار في رمضان الماضي.