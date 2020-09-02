المهندسين: كارت ذكي يتيح الخدمات للأعضاء في أي مكان

ناقش مجلس النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، مشروع الكارت الذكي، والذي يهدف إلى توفير وسيلة إلكترونية حديثة للمهندسين، لسهولة التواصل مع نقابتهم.

وقالت النقابة، إن الكارت الذكي يستخدم كبطاقة عضوية للمهندس يحصل من خلاله على كافة الخدمات في أي مكان يتواجد فيه، وناقشت النقابة عدة ملفات خلال جلسته التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة العامة، وامتدت لعدة ساعات.

وجاء في بيان للنقابة، إنه جرى مناقشة مشروع تطوير البنية المعلوماتية وبناء مركز معلومات قياسي داخل النقابة العامة، بهدف توفير بيئة تكنولوجية لمنظومة التحوّل الرقمي الشامل، وكذا امتلاك النقابة لمركز معلومات مؤمَّن، وضمان جاهزية المعلومات وسهولة نقلها بين النقابة العامة والنقابات الفرعية والمهندسين، ووافق المجلس على طرح كراسة مواصفات للشركات المتخصصة والتوصية بتنفيذ المشروع في مدة لا تزيد على 10 أشهر.

وأعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، استعادة النقابة أرض أبراج المهندسين ببني سويف والتي تم تخصيصها عام 2006 ولم تتسلمها النقابة بسبب عدة مشاكل وقتها، منها مشكلة التسعير، تلا ذلك عدة أمور عرقلت استلام الأرض والتي تقع بمنطقة متميزة بمحافظة بني سويف الجديدة، وهي أرض لبناء برجين كل برج بمساحة 1670م، ويتم البناء على 1000 متر مسطح.