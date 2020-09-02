"المهندسين" بالإسكندرية تنظم يوما طبيا مجانيا للكشف على أعضائها

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوما طبيا مجانيا للكشف على المهندسين داخل مقر نادى المهندسين بسابا باشا يوم الخميس المقبل 5 إلى 8 مساء.

وتشمل الفعالية الكشف فى تخصصات عيادة البطن، عيادة عظام، قياس ضغط الدم، قياس معدل السكر بالدم، قياس نسبة الأكسجين بالدم، قياس معدل ضربات القلب.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن نقابة المهندسين حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة لأعضائها والكشف المجانى للاطمئنان على صحة المهندسين.

وأضاف أن يشمل اليوم الكشف المجاني على المهندسين وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع التزاحم والالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال الكشف.