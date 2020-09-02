ندب المستشار محمود عتمان لأمانة مجلس الشيوخ 

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبًا كليًا.

وجاء نص القرار كالتالى: "بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (464) لسنة 2019، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011، وعلى كتاب المستشار وزير شؤون المجالس النيابية رئيس لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ رقم 1678 المؤرخ 31/8/2020، وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2/9/2020، تقرر

المادة الأولى:

يندب السيد الأستاذ المستشار محمود إسماعيل عتمان محمد نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبة كلية.

المادة الثانية:

على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.