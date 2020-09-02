محافظ القليوبية يتفقد القوافل البيطرية المجانية بقرى المحافظة

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية القوافل البيطرية التي ينظمها معهد بحوث التناسليات بالهرم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت رئاسة الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيواني، في حضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري .

وجرى تنفيذ عدد 6 قوافل تم فيها علاج عدد 4576 حيوانًا منها 2687 حيوانًا وفحص عدد 15 طلوقة تستخدم في التلقيح الطبيعي وتم علاج 1874 باطنيًا وتحصين 987 بالتحصينات غير السيادية، وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 1513 مستفيدًا من صغار المربيين وتدريب عدد 34 طبيبًا من الحكوميين وغير الحكوميين علي أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية مما سينعكس بالإيجاب علي تنمية الثرة الحيوانية لدي المربي الصغير .

وتقوم القافلة بتقديم علاج مجاني للحيوانات وفحص الطلايق المستخدمة للتقليح بالقري التى تم زيارتها واجراء عمليات جراحية والرعاية التناسلية وتدريب الاطباء البيطريين على استخدام جهاز السونار لفحص وتشخيص امراض نقص الخصوبة والمشاكل التناسلية فى قري ومراكز المحافظة وذلك خلال الفترة من 29/8/2020 حتى 3/9/2020 .

وتفقد محافظ القليوبية خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجاني حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة علي دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية وتنظيم قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد البحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.