لليوم الرابع.. انتشار قوافل 100 مليون صحة بقرى ومدن القليوبية

واصلت المبادرة الرئاسية بالمراكز الطبية والواحدات الصحية والعيادات المتنقلة بالقليوبية لليوم الرابع على التوالى أعمالها لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة " وجرى نشر عدد من العيادات المتنقلة بالقرى لدعم أصحاب الأمراض المزمنة ومواصلة استكمال علاجهم.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رافقه د. حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة اليوم أعمال المبادرة الرئاسية عدد من المراكز الطبية ببنها وكفر شكر، وتابع عملية الكشف الطبي والتشخيص وصرف الادويه وتوافرها بشكل كافي ووجود أطقم طبية متكاملة.

وأكد الهجان، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية لجميع أبناء المحافظة من 18 عاما فاكثر وذلك لتقليل نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة.

وناشد المحافظ أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب مركزطبى ووحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين لتوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص تيسيرًا على المواطنين حيث تم التعاقد مع عدد من المراكز والمعامل القريبة مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.

واكد د. حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص اكثر من 22 وحدة ومركز طبى وعيادات متنقلة التى تجوب القرى والنجوع لتقديم العلاج مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وتم صرف العلاج وتجديد واصدار القرارات واستكمال اوراق لاكثر من 908 مريضا منها 230 قرارات جديدة و466 صرف علاج و132 تجديد قرار و93 تم الكشف وجارى استكمال الاوراق

.واوضحت د. نجلاء مهدى مدير الرعاية الاساسية بمديرية الصحة أنه تم تكثيف حملات وبرامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بالمبادرة الرئاسية بالتنسيق مع الرائدات الريفيات والعمد والمشايخ ومناشدة اصحاب الامراض المزمنة للتوجه الى الوحدات الصحية والمراكز الطبية القريبة منهم والمخصصة لصرف علاجهم.