«العربية للتنمية الإدارية» تناقش تسوية منازعات عقود اللاعبين

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، ندوة بعنوان: "صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم وتسوية المنازعات الناشئة عنها" وذلك بمقر المنظمة في القاهرة.

وذكرت المنظمة، أن الندوة ستناقش تنظيم العلاقات المتعلقة بالنشاط الرياضي من خلال حزمة من العقود الرياضية من أهمها، عقود رعاية اللاعبين المحترفين، وعقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات، وعقود الدعاية والإعلان، وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، وعقود التدريب بين المدربين والأندية، وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمال، واخيرا عقود وكلاء تنظيم المباريات.

وتحتل العقود الخاصة باللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم مركز الصدارة في الأهمية بين تلك العقود، كما تثور بشأنها العديد من المنازعات سواء في تفسيرها أو في تنفيذها الأمر الذي يستوجب دراسة الجوانب القانونية والفنية لتلك العقود ومهارات صياغتها حتى تأتي معبرة عن إرادة أطرافها، وليتم تنفيذها على نحو صحيح وفقاً لمبدأ حسن النية ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كذلك يتعين التعرف على آليات تسوية المنازعات الناشئة عنها في ضوء القوانين واللوائح الدولية والمحلية.