الطيران المدني: استقبلنا 68 رحلة وجميع الركاب التزموا بتحليل "PCR"

قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن مطار الغردقة استقبل 18 رحلة على متنها أكثر من 2800 راكب، بينما استقبل مطار القاهرة أكثر من 50 رحلة خارجية بـ6 الآف راكب، وجميعهم التزموا بشهادة تحليل "PCR".

وأضاف "مناع" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك اجتماعًا دائمًا مع وزارة السياحة والآثار، حيث تخبر وزارة الطيران بعدد القادمين إلى مصر، موضحًا أن شركة "إيزي جيت" طلبت تحديد مواعيد 3 رحلات أسبوعية ثابتة لجلب السياحة للغردقة، ما يؤكد فعالية الإجراءات الاحترازية المصرية وثقة السائحين في السياحة في مصر حاليًا، وعدم انتقاص أعداد السائحين بسبب تلك الإجراءات.

وأكد أن أكبر دولة أرسلت سائحيها لمصر هي أوكرانيا، يليها سويسرا وبيلاروسيا ورومانيا، موضحًا أن الطائرات كبيرة الحجم، ويتم صعود الطاقم الطبي الخاص بالمطار على متن الطائرة لمراجعة الشهادات الخاصة بهم وما يثبت إمكانية دخولهم إلى مصر.

وأشار إلى أن 20 طبيبًا ومساعديهم يوقعون الكشف على القادمين من الخارج، والذين يلتزمون التباعد الإجتماعي وإحضار الأوراق الثبوتية التي تؤكد عدم إصابتهم بالفيروس.