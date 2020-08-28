4439 راكبا يغادرون مطار القاهرة اليوم

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 46 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج، وعلى متنها 4439 راكبًا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار ، أن صالات السفر شهدت، مغادرة 46 رحلة دولية في طريقها لعدة وجهات بالخارج ، منها نيويورك، ولندن، وباريس، وكوبنهاجن، وفرانكفورت، وفيينا، اروما، وامستردام، واسطنبول، وأثينا، وميلان، وأديس أبابا، وبيروت، والدمام، والشارقة، وأبو ظبي، وجدة، والرياض، وعدن، والبحرين، ومسقط، والخرطوم.

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية، دون أن يكون القادم حاملًا لشهادة تفيد بإجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية، وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

وأشار إلى أن القرار سيُطبق اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، ولحين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدنى، نوهت إلى أنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيون من تقديم شهادة تحليل "PCR" عند الوصول إلى المطارات المصرية.