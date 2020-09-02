الإسكان: تسهيل إجراءات التصالح على الأراضي بالمدن الجديدة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزير وجه تعليماته لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتسهيل إجراءات التقدم على طلبات التصالح، والبت في المخالفات وتحديد قيمتها، وهي ضمن لجان مشكلة من قبل الوزارة.

وأضاف "خطاب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه بسبب ضيق المدة شدد الوزير على رؤساء الأجهزة بالإسراع في البت في تلك المخالفات من عدمها، وقيمتها.

وأوضح أن الوزارة معنية بالمدن الجديدة، مثل 6 أكتوبر والتجمع والشروق والعبور و37 مدينة جديدة أخرى.