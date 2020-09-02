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أسعار الرحلات بالميكروباص والأتوبيس من موقف المنيب إلى المدن الجديدة

كتب:

سلامة عامر
11:16 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
رحلات السرفيس بالميكروباص

رحلات السرفيس بالميكروباص

ينشر "الوطن" تكلفة رحلة الراكب بمشروع السرفيس "الميكروباص" والمسافة التي يقطعها الراكب خلال رحلتة من موقف المنيب إلى المدن الجديدة بالقاهرة الجديد و6 أكتوبر وحلوان عبر الطريق الدائري والتي اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقب قرار اللجنة التي تم تشكيلها لتحديد أجرة تعريفة الركوب للخطوط الداخلية بالمحافظة وهي كالتالي:

- خط "المنيب - التجمع بالطريق الدائري" يقطع الراكب مسافة 30 كم خلال الرحلة بتكلفة قدرها 5.25 جنيه.

- خط "المنيب - 6 أكتوبر بالطريق الدائري" يقطع الراكب مسافة 52 كم خلال الرحلة بتكلفة قدرها 7 جنيهات.

- خط "المنيب - زهراء مدينة نصر" يقطع الراكب مسافة 40 كم خلال الرحلة بتكلفة قدرها 5.25 جنيه.

- خط "المنيب - للمعادي إلى حلوان بالطريق الدائري" يقطع الراكب مسافة 45 كم خلال الرحلة بتكلفة قدرها 5.25 جنيه.

وهناك خط يتبع أتوبيسات النقل العام بالقاهرة يتحرك من المنيب إلى الألف مصنع والعكس "خط 573" وتعريفة أجرة الركوب بـ5 جنيهات وخط سيرة "الألف مصنع - أبو الهول - النرجس - فاطمة الشربتلي - التسعين - الغاز - الداون تاون - الدائري - منيب".

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