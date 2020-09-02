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"الصحفيين" تنظم دورات تدريبية لخريجي التجارة لتأهيلهم لسوق العمل

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أحمد البهنساوى
08:41 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
محمد خراجة

محمد خراجة

أعلنت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع نقابة تجاريين القاهرة تنظيم دورات تدريبية لأبناء الصحفيين لخريجي كليات التجارة وما يعادلها في فروع التسويق والمحاسبة والمراجعة والعمل المصرفي والموارد البشرية، لتأهيلهم لسوق العمل.

وقال بيان للجنة التي يترأسها محمد خراجة، وكيل النقابة رئيس اللجنة الاقتصادية، إنه تسجل الأسماء لدي إيهاب أحمد بمجمع خدمات النقابة، موضحًا أن الأوراق المطلوبة هي صورة المؤهل الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي.

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