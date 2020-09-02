"تاج الدين": الرئيس شدد على ضرورة تكثيف وعي المواطنين بفيروس كورونا

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، تفاصيل لقائه اليوم بالرئيس عبدالفتاح السسيسي، واجتماعه مع الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد "تاج الدين" في تصريحات خاصة لـ"لوطن"، أن اللقاء تناول تشديد الرئيس على تكثيف توعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وخطة مواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وأشار مستشار الرئيس لشؤون الصحة أن الرئيس شدد خلال اللقاء بتوفير كافة المستلزمات الطبية للقطاع الصحي ، وحرص علي الطمأنة علي خطة تأمين الطلاب تزامنا مع العودة للمدارس، لافتا إلي متابعة الرئيس بدقة المنحني الوبائي لمصر من فيروس كورونا والمبادرات الصحية كافة علي مستوي المحافظات.

وعن موقف مصر من اللقاحات العالمية وتوفيرها ، أكد أن معظم اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تواصلنا مع الجهات الرسمية لحجز حصة مصر منها حال توافرها والتأكد من سلامتها ومؤمنيتها.