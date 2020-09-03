اقتصادية قناة السويس: مساحتنا تبلغ 460 كيلو وبها 6 موانئ و4 مناطق صناعية

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مساحة المنطقة الاقتصادية بلغت 460 كيلو متر مربع وبها 4 منطاق صناعية و6 موانئ، وهي منطقة متنوعه وتمتد شرق وشمال وجنوب وغرب قناة السويس، ما يعطي المنطقة شكل أفضل وقدرة كبيرة في التنافس وجذب استثمارات بشكل مختلف.

وأضاف "زكي" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وخلال الـ5 سنوات الماضية قامت الهيئة بالعمل مع الكثير من المؤسسات لتطوير البنية التحتية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية حتى تكون مؤهلة بشكل جيد، موضحا أنه تم تهيئة الـ6 موانئ بشكل مناسب ومجهودات كبرى خلال الفترة الماضية لتحسين وضع تلك الموانئ ولتعمل بشكل أفضل.

وأكد أنه تم تطوير الأرصفة بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لرفع كفاءتها، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أثر بشكل جيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تعظمت الاستفاده للمنطقة جراء انقطاع بعض الدول بإرسال بضائعها للدول المختلفة ما عزز من تصدير المنتجات المصرية لدول الخارج، مع مراعاه الاجراءات الاحترازية للسفن القادمة والعاملين عليها: "جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على بعض الموانئ في المنطقة الاقتصادية وزيادة حجم العمل بها، ونراعي كل الإجراءات الاحترازية للسفن القادمة لقناة السويس والعاملين بها".