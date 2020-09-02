الرابطة الطبية الأوروبية: 6 لقاحات لكورونا تجاوزت المرحلة الثالثة

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن هناك سباقًا عالميًا خلال الفترة الماضية بين العديد من دول العالم لسرعة التوصل إلى لقاح فعال لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيله بهيئة الدواء على مستوى العالم.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن العالم يبحث عن لقاح ضد فيروس كورونا بعد تزايد أعداد الإصابات، وهناك حتى الآن 200 بحث عن لقاح كورونا فى آخر 3 أشهر على مستوى العالم، مؤكدًا أن هناك 6 أبحاث فقط من الـ200 بحث اجتازت المرحلة الثالثة، و95% من اللقاحات فشلت في هذه المرحلة.

وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أن زيادة عدد الأبحاث الخاصة بالتوصل للقاح لفيروس كورونا لا يعني أننا سنكون خلال وقت قريب لدينا لقاح فعال ضد الفيروس.