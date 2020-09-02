"الطبية الأوروبية": أي لقاح سيظهر لكورونا لن يقي من العدوى بنسبة 100%

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، تفاصيل المرحلة الثالثة من مراحل تجارب لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن البحث يستمر على عدد أكبر من الأشخاص بنحو 100 ألف شخص، حيث يتم إعطاؤهم جرعة اللقاح والانتظار فترة معينة لمعرفة مدى الأعراض الجانبية، وفائدة اللقاح، ومقاومة هذا اللقاح للفيروس.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن العديد من اللقاحات فشلت بسبب ضعف فعاليتها على شريحة من الاطفال أو الكبار، حيث لا بد من نجاح اللقاح على جميع ومختلف الفئات العمرية.

وتابع: "أي لقاح للفيروس لا يقي من العدوى بنسبة 100%، كما أن البحث عن لقاح في الفترات العادية بلا وجود أزمة أو حاجة ملحة لذلك يأخذ من 18 شهرًا لسنتين ونصف لإنتاج اللقاح".