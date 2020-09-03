طائرتان تبلغان عن "رجل طائر".. والسلطات الأمريكية تحقق

بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بالتحقيق في واقعة غريبة من نوعها، بعد إبلاغ طيارين في رحلتين منفصلتين، عن رؤيتهما لرجل "يطير" قرب مطار لوس أنجلوس الدولي، الأحد.

وحصلت عدة منصات إعلامية أمريكية على تسجيل لمحادثات دارت بين طيارين اثنين، ومركز المراقبة الجوية، كشفت تفاصيل ما حدث وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

ويقول أحد الطيارَين في التسجيل: "إلى برج المراقبة، لقد مررنا برجل يرتدي بزة مزودة بمحرك دفع نفاث"، ليرد الضابط بالاستفسار عما إذا كان على "يمين أو يسار الطائرة".

وحدد الطيار موقع "الرجل الطائر" بالقول: "إلى اليمين.. ربما على بعد 300 ياردة أو نحو ذلك، على ارتفاع يوازي ارتفاعنا تقريبا".

وبعدها بثوان بلغ طيار آخر برج المراقبة بوجود رجل طائر فعلا، قائلا: " لقد شاهدنا للتو رجلا يمر بجوارنا ببزة مزودة بمحرك دفع نفاث".

وبعدها حث ضابط برج المراقبة ربان طائرة "جيتبلو" على اتخاذ الحيطة، قبل أن يلخص ما حدث بالقول: "شخص ببزة مزودة بمحرك دفع نفاث شوهد على مسافة 300 ياردة جنوبي لوس أنجلوس على ارتفاع 3000 قدم تقريبا".

بدورها، أكدت "إدارة الطيران الاتحادي" المشاهدة، وهي الجهة الضابطة لحركة الملاحة الجوية فوق الولايات المتحدة.

وفي بيان لشبكة "إن بي سي" الإخبارية، قالت الإدارة: "أبلغ طاقما رحلتين جويتين عن مشاهدة ما بدا أنه شخص يرتدي بزة مزودة بمحرك دفع نفاث، بينما كانت الرحلتان في ختام مساريهما إلى مطار لوس أنجلوس عند نحو الساعة 6:35 مساء ( بالتوقيت المحلي، يوم الأحد)".

وقد نبّهت الإدارة قوى إنفاذ القانون المحلية بالبلاغين، كما أكد المكتب الميداني في لوس أنجلوس التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، أنه على علم بالواقعة، وباشر تحقيقاته فيها، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية.