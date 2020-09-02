اليونان ترحب بقرار أمريكا برفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص

رحبت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص الذي دام لمدة 33 عامًا، واصفة القرار بأنه بمثابة خطوة رئيسية باتجاه تعزيز وتعميق سبل التعاون بين البلدين.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن هذه الخطوة تدل على اعتراف واشنطن بإسهام قبرص في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان أن اليونان ستواصل العمل مع قبرص والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى سعيًا إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الثلاثاء ، إن واشنطن ستلغي القيود المفروضة على بيع المواد الدفاعية غير الفتاكة إلى قبرص خلال السنة المالية المقبلة.