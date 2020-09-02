"هنعمل لغبطيطا" تحقق 8 ملايين مشاهدة في أسبوع.. وعمر كمال: الحمد لله

احتفل مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه على "إنستجرام" بتحقيق أغنية "هنعمل لغبطيطا" 8 ملايين مشاهدة في أسبوع واحد.

وعلق كمال، قائلاً: "8 ملايين مشاهدة في أول أسبوع ..الحمد لله وشكرًا لدعمكم".

وقال عمر كمال لـ"الوطن" في تصريح سابق، إن الأغنية جديدة عن اللون الذي يقدمونه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنهم صنعوا اللحن خصيصًا ليواكب الأجواء الصيفية.

ويتواجد كل من عمر كمال وحسن شاكوش في تونس لإحياء عدد من الحفلات.