عمر كمال: "هنعمل لغبطيطة" الثلاثاء على "يوتيوب"

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بإنستجرام، أن غدا الثلاثاء هو موعد طرحه المهرجان الغنائي الجديد الذي يجمعه بحسن شاكوش.

ونشر عمر بوستر تشويقي جديد للأغنية وعلق قائلًا: "بكرا التلات الأغنية هتنزل.. كام واحد مستني".

وأعلن كلا عمر كمال وحسن شاكوش منذ فترة استعدادهم لطرح أغنية "هنعمل لغبطيطا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عمر كمال لـ"الوطن" في تصريح سابق، إن الأغنية جديدة عن اللون الذي يقدمونه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنهم صنعوا اللحن خصيصًا ليسير مع الأجواء الصيفية.