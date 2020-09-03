7 شروط صحية لن تستطيع دخول السعودية بدون الالتزام بها.. تعرف عليها

قبل دخولك المملكة العربية السعودية، لابد أن تتوافر لديك 7 شروط، واتباع إرشادات والتزامات صحية، وضعتها السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية، علما أنه بغير الالتزام بهذه الارشادات فلن تسمح لك السلطات السعودية، الدخول للبلاد.

"الوطن"، تنشر الشروط المطلوبة، والإرشادات الواجب اتباعها حتى تستطيع دخول أراضي المملكة العربية السعودية دون أي عقبات.

1- تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقاً لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

2- خضوع الوافد للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام منها (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر)

3- ضرورة تثبيت تطبيقين على الموبايل هما "تطمن" و"توكلنا"، والتسجيل فيهما

.4- يجب على الوافد تحديد موقع منزله من خلال تطبيق "تطمن" خلال 8 ساعات من دخوله الأراضي السعودية.

5- يجب على الوافد مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد، والاتصال فوراً على رقم 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

6- يجب على الوافد الدخول على تطبيق "تطمن"، والقيام بالتقييم الصحي اليومي.

7- يجب على الوافد اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

وحددت الخطوط السعودية إلى الدخول على الرابط التالي https://bit.ly/34Vzdhi لمعرفة شروط السفر إلى 25 دولة وهي: مصر، والإمارات، والكويت، وعمان، والبحرين، ولبنان، والمغرب، وتونس، والصين، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وتركيا، واليونان، وبنجلاديش، والفلبين، وماليزيا، وجنوب أفريقيا، والسودان، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وإندونيسيا.

وكانت وزارة القوى العاملة، تلقت تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).