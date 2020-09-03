رئيس التحرير

محمود مسلم

عمرو خليل يعرض كرة مونديال اليد: خير سفير للسياحة المصرية

كتب:

محمد عزالدين
12:52 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
كرة مونديال اليد

كرة مونديال اليد

عرض الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الكرة الرسمية لمونديال اليد 2021 التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 وحتى 21 يناير، وستقام قرعة البطولة يوم السبت المقبل، ولأول مرة يشارك في البطولة 32 منتخب بدلا من 24 منتخب.  

وأضاف "خليل" أن الكرة بها شعار الاتحاد الدولي لكرة اليد، وشعار البطولة "مفتاح الحياة" على شكل لاعب كرة اليد، ومكتوب أسفل الشعار "EGYPT 2021"،  واصفا تصميم الكرة بالعظيم، حيث مرسوم عليها علم مصر بألوانه الثلاثة  وبها رسوم فرعونية والتي تعبر عن الحضارة المصرية.

وتابع: "حاجة تشرف، وهتكون خير سفير للسياحة المصرية، في الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها بسبب ظروف فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية اللي بنتبعها ولكن مصر بتهدي العالم هذه البطولة، وإن شاء الله ننجح في تنظيمها وتكون واحدة من أفضل البطولات في تاريخ مونديال العالم لكرة اليد وإن شاء الله منتخبنا يفرحنا".

اقرأ المزيد:

بعد حصد مونديال العالم.. استقبال تاريخي لأبطال منتخب اليد بالذهب والورود

محمد صلاح يشيد بمنتخب اليد بعد حصد مونديال العالم: مبروك أبطال العالم

بث مباشر لمباراة مصر وألمانيا بنهائي مونديال ناشئي اليد

بعد تأهل منتخب اليد لنهائي مونديال الناشئين.. تعرف على قوانين اللعبة

مونديال اليد.. منتخب مصر يتقدم على البرتغال 20-19 في الشوط الأول

مونديال ناشئي اليد.. مصر إلى نصف النهائي بعد تجاوز عقبة أيسلندا