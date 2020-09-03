عمرو خليل يعرض كرة مونديال اليد: خير سفير للسياحة المصرية

عرض الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الكرة الرسمية لمونديال اليد 2021 التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 وحتى 21 يناير، وستقام قرعة البطولة يوم السبت المقبل، ولأول مرة يشارك في البطولة 32 منتخب بدلا من 24 منتخب.

وأضاف "خليل" أن الكرة بها شعار الاتحاد الدولي لكرة اليد، وشعار البطولة "مفتاح الحياة" على شكل لاعب كرة اليد، ومكتوب أسفل الشعار "EGYPT 2021"، واصفا تصميم الكرة بالعظيم، حيث مرسوم عليها علم مصر بألوانه الثلاثة وبها رسوم فرعونية والتي تعبر عن الحضارة المصرية.

وتابع: "حاجة تشرف، وهتكون خير سفير للسياحة المصرية، في الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها بسبب ظروف فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية اللي بنتبعها ولكن مصر بتهدي العالم هذه البطولة، وإن شاء الله ننجح في تنظيمها وتكون واحدة من أفضل البطولات في تاريخ مونديال العالم لكرة اليد وإن شاء الله منتخبنا يفرحنا".