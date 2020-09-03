مستشار الرئيس: لن نصل إلى صفر كورونا ونتوقع زيادة الإصابات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك توقعات بزيادة إصابات فيروس كورونا "كوفيد19" في مصر الفترة المقبلة، وأسباب ذلك معروفة نتيجة تراكم الإجازات والتزاحم خلال عيد الأضحى المبارك، ولكن هذه الزيادات لن تُقارن بالفترة ما بعد عيد الفطر.

وتحدث "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، عن مدى إمكانية وصول عدد الإصابات في مصر لـ "صفر"، قائلًا: "لأ.. مش هنوصل لكده، لا إحنا ولا أي دولة غيرنا"، ولكن من المتوقع أن تقل الحالات بشدة وتنخفض للغاية وكذلك انخفاض شراسة الفيروس.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك 8 أنواع من فيروس كورونا في العالم، وتم عمل دراسات في مركز الأبحاث المتميز رفيع المستوى في جامعة عين شمس، "لاقينا عندنا 7 أنواع من الفيروس موجود في مصر من الـ 8 اللي موجودين في العالم".

وتابع :" هل بقى أنواع الفيروس ممكن هي اللي بتخلي الإصابات بسيطة ومتوسطة وشديدة، أو نوع الفيروس يتحكم في شدته، ده ما زال تحت الدراسة في مراكز الابحاث الجامعية لكن هناك فرق شديد بين العدوى والمرض، كل مريض بكورونا أخذ العدوى وليس كل من أخذ العدوى مصاب بالفيروس".