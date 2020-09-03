رئيس اتحاد الكونج فو: المدرب الذي يقسو على الطفل مجرم.. ويعاقب جنائيا

علق اللواء محمد عاشور، رئيس اتحاد الكونج فو، على لقطات من فيديو لمدرب فنون قتالية يقسو بالضرب على طفل أثناء تدريب الملاكمة في صالة رياضية بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث أثار هذا الفيديو جدل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري".

وقال "عاشور"، إن هذا منهجا غير قانوني لألعاب الدفاع عن النفس، حيث يُحتم على المدربين عدم الضرب في الوجه للناشئين، وهذا خطأ كبير يعاقب عليه جنائيًا وجريمة يعاقب عليه القانون، موضحًا أنه وقبل الوصول لـ16 عاما وفي مرحلة البراعم يمنع الركل في الوجه.

وأوضح أن الطفل يتعرض لخطورة تعمدًا ويمكن يؤدي إلى وفاته، مضيفًا: "يتم وقف المباراة حال سقوط اللاعب الكبير ويعترضه الحكم إذا توجه لضربه مرة أخرى"، مؤكدًا أنه شاهد الفيديو أمس من قبل بعض المدربين.