مدرب ملاكمة يقسو على طفل أثناء التدريب: ضربة فاضية ومفيهاش قوة

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، لقطات من فيديو لمدرب فنون قتالية يقسو بالضرب على طفل أثناء تدريب الملاكمة في صالة رياضية بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث أثار هذا الفيديو جدل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

وقال هلال مصطفى، مدرب الملاكمة وبطل الواقعة، إن الضربة التي تعرض إليها الطفل خلال تدريب الفنون القتالية ليست قوية، متابعًا: "دي ضربة فاضية ومفيهاش قوة"، موضحًا أن هذا اللاعب بطل الجمهورية ويتعرض للكثير من هذه الضربات خلال البطولات.

وأكد "مصطفى"، أن هذه الضربات لم تحدث أي ألم وكدمات للطفل أثناء التدريب.

بينما أشار مسعد إسماعيل، مدرب ملاكمة، في نفس السياق، أن هذه الضربة تعد قوية وقد تنهي بحياة الطفل، متابعًا: "أنا مقدرش أضرب الضربة دي للطفل".