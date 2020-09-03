فيديو.. نهال نبيل تطرح "18سنة" بعد تعافيها من كورونا

طرحت المطربة نهال نبيل، عبر قناتها الخاصة باليوتيوب كليبها الجديد والذي يحمل عنوان "18سنة".

وكتبت "نهال"، عبر حسابها على "إنستجرام"، "دلوقتي تقدروا تشوفوا كليب أغنية "18 سنة " من ألبوم "مفاجأة" كامل على قناتي الخاصة على اليوتيوب، الأغنية من كلمات الشاعر الجميل المبدع محمد عاطف وألحان الملحن العبقري شريف تاج والتوزيع الموسيقي للفنان خالد نبيل ميكس وماستر أستاذي خالد رؤوف، بشكركم جدا على العمل فوق الرائع".

وأضافت، "بشكر كل شخص في العمل الخاص بالفيديو وعلى رأسهم أحمد الشيشتاوي اللي بجد أظهر الكليب في أجمل صورة ولون شكرا جدا ليكم".

وكشفت الفنانة نهال نبيل، مؤخرا كواليس شهرين عاشت فيهما تجربة إصابتها بفيروس كورونا المستجد هي ووالدتها والذي على أثره نقلت للمستشفى.

وقالت "نهال"، عبر صفحتها الشخصية بموقع فسبوك: "يوم 20 قبل العيد الصغير تعبت وسخنت، ويوم 31/ 5 دخلت المستشفى وخرجت 7/7، فترة طويلة صح؟! طبعاً وحشتوني جداً.. 48 يوم في المستشفى بحارب ضد فيروس كورونا، وبعدها خرجت وعشت فترة نقاهتي وبقالي فيها شهر".

وأضافت: "أنا الحمد لله والفضل لله بخير، آه بقالي كتير جداً بحارب فيروس كورونا.. حقيقي، كانت مرحلة صعبة قوي قوي، بس بفضل الله ودعواتكم ليا بجد اللي أنا سمعتها وقريتها ووصلتني، وكل حد وقف جنبي سواء بالسؤال أو بالفعل فأنا عديت المرض بفضل كل ده بعد ربنا طبعاً وكان اختبار كبير والحمد لله الحمد لله أنا وأمي بخير، كلمة شكراً ووربنا يخليكم ليا كلمة قليلة عليكم قوي لأن أنتم كنتم سند ليا في الظرف الصعب دا وساعدتوني على عدم الاستسلام وإني أحارب وأقاوم الفيروس وأنا أهوه الحمد لله رجعت".