شفاء الفنانة نهال نبيل ووالدتها من فيروس كورونا

كشف الموزع خالد نبيل، شقيق الفنانة والمخرجة نهال نبيل شفاءها ووالدته من فيروس كورونا المستجد، الذي كانا قد أصيبا به منذ عدة أسابيع.

وأوضح نبيل لـ"الوطن"، أن شقيقته ووالدته قد عادوا للمنزل بعد تعافيهم تمامًا من الفيروس اللعين، ويقضيان حاليًا فترة نقاهة في المنزل.

وبدأت نهال نبيل مشوارها الفني في استوديو الفن عام 2003، واشتهرت بتقديم تتر مسلسل سارة مع الفنانة حنان ترك، وأخرجت مؤخرًا أغنية شامخ للفنانة أصالة نصري.

ونشرت المطربة أصالة، صورة للفنانة نهال نبيل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "صباح حلو طيّب كوجه صديقتي القريبة الغالية نهال، ادعوا لها معي كيّ تمرّ منّ محنتها لأنّ الحياة تحتاجها بشدّة، لأنّها نقيّة وفيّة طموحة مُحبّة، هي أختي وشريكة نجاحي وحنونة في كلّ ثانية، أرجو ربّي أنّ يُعيدك ووالدتك الغالية لبيتكم ليزين بكما، وأنتما بتمام الصحّة والعافيه يا ربّ العالمين".