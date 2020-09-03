ولي أمر طالب بالدبلومة الأمريكية: إلغاء الامتحان هيكون على حساب مين؟

علق عمرو عبد المقصود، أحد أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، على إلغاء امتحان "السات" لطلاب الدبلومة الأمريكية بسبب التسريبات.

وقال "عبدالمقصود" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"،: "بقالنا 4 امتحانات يتم إلغاء امتحانات منهم مرة بسبب كوفيد 19".

وأضاف "عبد المقصود"، "إللي بيسربوا الامتحانات معروفين بالاسم"، مشيرًا إلى أن الطلاب يذاكرون ويبذلون مجهودًا ويدفعون أموالًا وبعدها يتم إلغاؤه، متسائلًا: "الكلام ده على حساب مين".

وأكد أنه يجب على وزارة التربية والتعليم حماية طلاب الدبلومة الأمريكية لافتًا أن الدولة استطاعت منع تسريبات الثانوية العامة بمنتهى القوة: "محتاجين الدولة تقف بجانبنا".