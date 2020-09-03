ولي أمر طالب بالدبلومة الأمريكية: إلغاء الامتحان هيكون على حساب مين؟
كتب:
أحمد حامد دياب
02:17 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
امتحانات
علق عمرو عبد المقصود، أحد أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، على إلغاء امتحان "السات" لطلاب الدبلومة الأمريكية بسبب التسريبات.
وقال "عبدالمقصود" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"،: "بقالنا 4 امتحانات يتم إلغاء امتحانات منهم مرة بسبب كوفيد 19".
وأضاف "عبد المقصود"، "إللي بيسربوا الامتحانات معروفين بالاسم"، مشيرًا إلى أن الطلاب يذاكرون ويبذلون مجهودًا ويدفعون أموالًا وبعدها يتم إلغاؤه، متسائلًا: "الكلام ده على حساب مين".
وأكد أنه يجب على وزارة التربية والتعليم حماية طلاب الدبلومة الأمريكية لافتًا أن الدولة استطاعت منع تسريبات الثانوية العامة بمنتهى القوة: "محتاجين الدولة تقف بجانبنا".