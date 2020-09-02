طلب إحاطة بالبرلمان لتسريب امتحان الدبلومة الأمريكية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن تسريب امتحان الدبلومة الأمريكية.

أوضحت في طلبها أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تلقيه خطاب من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـ SAT وهي الـ College Board، بإلغاء الامتحان لوجود دلائل على تسريبه.

ونفى الوزير اختصاص الوزارة بهذا الامتحان واقتصار دورها على تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم)، ويجرى تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـAMIDEAST، لكن ذلك لا يمنع ضرورة تدخل الوزارة بمخاطبة كل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا على مستقبل أبنائنا، خصوصا أن إلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية sat الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس، تسبب في حالة من الغضب بين طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر وأولياء أمورهم، لما له من تأثير سلبي.

وأكملت أبوالسعد، ان الطلاب تلقوا بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، أعلنت فيه إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.

وليس لدى الطلاب أي ذنب في إلغاء الامتحان بهذا الشكل المفاجئ؛ ما يهدد مستقبلهم خاصة مع بدء التنسيق للجامعات سواء الحكومية أو الخاصة.

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة أن الإشكالية في معظم محاولات الامتحان يجرى إلغاؤها من الجهة المانحة الدبلومة الامريكية في امريكا لتسريب الامتحان في مصر، بما يسبب تأثر العديد من الطلبة بهذه الإلغاءات المتكررة حيث أصبحوا مهددين بعدم دخول الجامعة لعدم حصولهم على المجموع اللازم، نظرا لإلغاء 4 محاولات هذا العام لعقد الامتحان.

وطالبت أبوالسعد بضرورة التحرك السريع من وزير التعليم والجهات المعنية؛ لبحث الأمر والتحقيق في واقعة تسرب الامتحان ومحاسبة المتسبب في هذا الأمر، فهذا الأمر يضر بسمعة مصر وقد يسبب إلغاء هذه الشهادة من مصر نهائيا.