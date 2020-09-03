وزير التعليم يعلن مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية 

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية، وذلك في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر شوقي عدد من الروابط للتسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ ١١ و١٢ سبتمبر، من هنا

والتسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ ١٨ و١٩ سبتمبر، من هنا

كما نشر شوقي بريد الكتروني info.egypt@connecme.com وهاتف رقم 01221455005 للمساعدة أو الاستفسار عن الأسئلة المتعلقة بالتسجيل.

وأوضح شوقي أن اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).

وأشار أن مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT هي ما يلي:-

أكاديمية ACT:https://academy.act.org/

تدريب على الاختبار الالكتروني:https://connecme.actclub.org/membership-login

التدريب على الاختبارات:https://www.acttestprep.info/practice-tests-and-resources

كتاب التدريب الرسمي من ACT:https://my.act.org/products/actprepguide

تدريب الكتروني تفاعلي LMS:https://my.act.org/products/selfpacedprep

وكشف شوقيعن الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات كما يلي:

١- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

٢- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

٣- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.

٤- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

٥- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.

٦- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

٧- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

٨- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

٩- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.