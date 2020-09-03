قراصنة يخترقون حساب رئيس الوزراء الهندي على تويتر لـ"طلب تبرعات"

أعلن موقع "تويتر"، تعرض الحساب الشخصي على الموقع لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إلى الاختراق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

واستغل القراصنة حساب رئيس وزراء الهند، في نشر سلسلة من التغريدات تطلب من متابعيه التبرع "بالعملة المشفرة" لصالح صندوق الإغاثة الوطنية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وقالت متحدثة باسم تويتر، إن الموقع على علم بعملية القرصنة التي تمت على حساب رئيس الوزراء الهندي، حيث تم اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين الحساب.

وأضافت: "نتقصى الوضع في الوقت الحالي، وليس لدينا معلومات عن اختراق حسابات أخرى.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الهندي حتى الآن، على واقعة اختراق حسابه ونشر تغريدات تطلب التبرع من خلاله، وهي التغريدات التي حذفها تويتر لاحقًا.