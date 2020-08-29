فيديو مفاجأة نجم Black Panther لمحبيه يشعل "تويتر" بعد رحيله

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر تعامل النجم الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان، بطل فيلم "Black Panther" الشهير، مع محبيه بتواضع شديد.

وتوفي النجم الأمريكي تشادويك بوسمان، بطل فيلم"Black Panther" الشهير، منذ ساعات قليلة، عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد معركة استمرت 4 سنوات مع سرطان القولون.

وظهر "تشادويك"، خلال مقطع الفيديو، بمشاركة سابقة له في برنامج "The Tonight Show"، حيث حرص فيه على مفاجأة محبيه.

This was amazing. @chadwickboseman surprises #BlackPanther fans while they say what the movie means to them. pic.twitter.com/ZXnfLuV83f — The Tonight Show (@FallonTonight) March 1, 2018

وكان "تشادويك"، خلال الحلقة، يختبئ وراء ستار، بينما محبوه يتحدثون مع بوستر فيلمه الشهير "Black Panther"، قبل أن يخرج من وراء الستار ويفاجئهم بحضوره، وتباينت ردود أفعال محبيه، التي جاء جميعها معبرة عن فرحتهم الشديدة برؤيته، حيث حرص على احتضانهم وتهدئتهم.

ولاقى مقطع الفيديو تداولًا واسعًا، بعدما رحل الممثل الأمريكي عن عالمنًا، إثر صراعه مع مرض سرطان القولون.

وأصدرت عائلة النجم الراحل بيانًا قالت فيه "إنه لمن دواعي الأسى الشديد أن نؤكد وفاة تشادويك بوسمان المأساوية، تم تشخيص تشادويك بالمرحلة الثالثة من سرطان القولون في عام 2016، وصارع معه في السنوات الأربع الماضية حيث تقدم إلى المرحلة الرابعة".