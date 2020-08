فيديو مفاجأة نجم Black Panther لمحبيه يشعل "تويتر" بعد رحيله

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر تعامل النجم الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان، بطل فيلم "Black Panther" الشهير، مع محبيه بتواضع شديد.

وتوفي النجم الأمريكي تشادويك بوسمان، بطل فيلم"Black Panther" الشهير، منذ ساعات قليلة، عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد معركة استمرت 4 سنوات مع سرطان القولون.

وظهر "تشادويك"، خلال مقطع الفيديو، بمشاركة سابقة له في برنامج "The Tonight Show"، حيث حرص فيه على مفاجأة محبيه.

This was amazing. @chadwickboseman surprises #BlackPanther fans while they say what the movie means to them. pic.twitter.com/ZXnfLuV83f