صلاح حسن: ضبطية قضائية للقضاء على التجارة في الإسكان الاجتماعي

أكد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعي، عن وجود 650 ألف وحدة سكنية يتم إنشاؤها حاليا، تم الانتهاء من 450 ألف وحدة، كما تم تخصيص 350 ألف وحدة سكنية، خلال العام الجارى، ليصبح إجمالى عدد الوحدات، مليون وحدة إسكان اجتماعي.

وأشار "حسن"، إلى أن عدد المخالفات التي تم رصدها تزيد عن الـ3000 مخالفة، يتم تحويلهم إلى النيابة مباشرة، ويتم تطبيق العقوبات عليه، ومنها الحبس والغرامة وسحب الوحدة، وقد تحكم المحكمة بجميع العقوبات المذكورة سالفا.

وأضاف أن مجلس إدارة الصندوق له الحق فى التصالح في المخالفة بشرط عودة الوحدة لما كانت عليه، في حالة إذا ما تم تغيير النشاط، أو الرجوع في البيع، في حالة البيع، وذلك للحد من انتشار التجارة في الوحدات المدعومة من قبل الدولة.

وشدد المهندس نائب الرئيس التفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، خلال تصريحات صحفية، على وجود فقرة بقانون الإسكان الاجتماعى يحظر بيع أو تغيير نشاطه، وبناء عليه يقوم عدد من الموظفين ممن لديهم الضبطية القضائية بالمرور على الوحدات على مستوى الجمهورية، للتأكد من عدم استغلال هذه الوحدات بشكل مخالف، من تأجير الوحدات أو تغيير نشاطها أو بيعها لشخص آخر.