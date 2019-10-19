بالخطوات.. كيف تحسب قيمة دعم صندوق التمويل العقاري للوحدة الخاصة بك؟

يقدم صندوق التمويل العقاري دعما للمواطنين على الشقق التي تقدمها وزارة الإسكان، وتختلف قيمة الدعم من شخص لآخر وفق السن والمرتب وسعر الوحدة والحالة الاجتماعية، وتستعرض "الوطن" طريقة حساب قيمة الدعم إلكترونيًا، كالتالي:

1) الدخول على الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري، من هنــــــــــا.

2) الضغط على خانة "احسب دعمك".

3) تحديد البيانات المطلوبة الخاصة بالسن، الدخل الشهري، قيمة دفعة مقدم الشقة، سعر الوحدة، فترة التمويل.

4) اختيار الحالة الاجتماعية "أعزب، متزوج، أرمل، مطلق، مطلق ويعول، أرمل ويعول".

5) الضغط على خانة "احسب"، وتظهر قيمة الدعم.