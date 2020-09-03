قومي الشهداء يناقش الاستجابة للشكاوى: نسعى لحلها في أسرع وقت

استقبل اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والوفد المرافق له، لمناقشة عمل المنظومة بالمجلس ومدى الاستجابة لحسم الشكاوى الخاصة بأسر الشهداء والمصابين.

وخلال اللقاء، أعرب أمين عام المجلس عن تطلعه لمزيد من التعاون بين المجلس والمنظومة، بما يخدم أسر الشهداء والمصابين، مشددا على أنّ المجلس القومي يولي أهمية كبيرة للرد على الشكاوى الواردة في أسرع وقت وحل مشكلات المستفيدين.

من جانبه، أشاد مدير المنظومة بمستوى التطوير الإداري والخدمي الجاري بالمجلس، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.