فيديو.. الممثل الأمريكي ذا روك يعلن تعافيه وأسرته من كورونا

قال الممثل الأمريكي الشهير دواين جونسون والمعروف بـ"ذا روك" إنه ربح معركة ضد فيروس كورونا، لكنه حذر جمهوره من أن الفيروس كان عدوًا حقيقيا بالنسبة له.

ونشر الفنان الأمريكي وبطل المصارعة المعروف باسم "ذا روك" من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" لحسن الحظ إنه وعائلته الآن على الجانب الآخر من المرض بعد أن كانت ثبتت إصابتهم جميعًا قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقال "روك": "أستطيع أن أخبركم بأن هذا كان أحد أكثر الأشياء صعوبة التي واجهناها كعائلة وبالنسبة لي شخصيًا لقد مررت ببعض الدوامات خلال الفترة الماضية".

موضحا بأن ابنتيه الصغيرتين اللتان تبلغان من العمر 4 سنوات وعامين ظهرت عليهما أعراض خفيفة، لكنه وزوجته لورين هاشيان كانا قصة مختلفة، موضحا بأنهم قد أصيبوا من بعض أصدقاء العائلة المقربين.

كما أكد "ذا روك" بأنه على الجميع توخي الحذر الشديد عند الاجتماع مع الأصدقاء أو العائلة والحفاظ على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

يذكر أنه للعام الثاني على التوالي، جاء الممثل دوين جونسون، في مقدمة الممثلين الأعلى أجرا في هوليوود.

وحصد دوين جونسون، 87.5 مليون دولار، في الفترة بين يونيو 2019، ويونيو 2020، بحسب مجلة فوربس.

كما شهدت الأرقام التي أعلنتها المجلة الاقتصادية المتخصصة، انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق، حيث حصد "دوين" بين يونيو 2018، ويونيو 2019، ما يساوي 89.4 مليون دولار.