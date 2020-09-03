الأنبا باخوم يزور كاتدرائية أنطونيوس الكبير ويجتمع مع المجلس الرعوي

أجرى الأنبا باخوم، نائب بطريرك الكاثوليك، زيارة إلى كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك، بالفجالة.

وشارك نائب بطريرك الكاثوليك، في القداس الإلهي الذي ترأسه بمشاركة الأب بولس جرس، والأب أنطونيوس سماحة، رعاة الكنيسة، وبحضور أقباط الكنيسة وأعضاء الأنشطة المختلفة بالكنيسة، إلى جانب رئيس وأعضاء المجلس الرعوي بالكاتدرائية.

وتخلل القداس كلمة الأنبا باخوم، فيما تلا القداس ترأسه اجتماع المجلس الرعوي للكاتدرائية لمتابعه أعمال المجلس، وعرض المشروع الرعوي لعام 2021.

ويأتي ذلك في إطار جولات الأنبا باخوم على الكنائس لمتابعة الخدمة في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.