الأنبا باخوم لطلاب الثانوية: كونوا حذرين واتبعوا التعليمات الاحترازية

عملت الكنائس على مساندة طلاب الثانوية العامة، بكلمات روحية للتشجيع على التفوق، مع انطلاق امتحانات نهاية العام لهم، غدا الأحد.

ووجه الأنبا باخوم، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، كلمة للطلاب، قال فيها: "نشارككم هذا الوقت المهم في حياتكم ومستقبلكم، وندرك كم من الممكن أن يسود القلق والخوف في قلوبكم خصوصا في هذا الظروف التي نمر بها بسبب وباء كورونا، ولكن نثق أن الرب سيرشدكم، لا تخافوا وتشجعوا، هذا وقت حصاد تعبكم وجهدكم، كونوا حذرين واتبعوا التعليمات الاحترازية لسلامتكم وسلامة الآخرين".

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، غدا، حيث يؤدي 653 ألفا 389 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية، في تمام العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، في نحو 56 ألفا و591 لجنة سير فرعية.