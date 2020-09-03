بكين تستقبل رحلات جوية دولية لأول مرة منذ 5 أشهر

بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، استأنفت العاصمة الصينية بكين الخميس، استقبال الرحلات الجوية الدولية لكن على نطاق محدود.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأنّ مطار بكين الدولي شرع في استقبال رحلات من دول مثل كمبوديا واليونان والدنمارك وتايلاند وباكستان والنمسا وكندا والسويد، بعد توقفه عن استقبال الرحلات منذ مارس الماضي.

وتعتبر الصين، التي كانت مهد الوباء، أنّ هذه الدول لا تشكل مخاطر كبيرة فيما يخص كورونا.

لكن هذه الخطوة مرفقة بشروط مشددة، مثل اقتصار عدد الركاب الوافدين على 500 مسافر تقريبا، كما يخضع هؤلاء لاختبارات إضافية للفيروس عند الوصول، يليها أسبوعين من الحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصينية شو هيجيان، إنّ المسافرين يجب أن يظهروا أولا اختبار فيروس كورونا السلبي قبل الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى بلاده.

ومنذ مارس، جرى توجيه جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة لبكين إلى عشرات المدن الأخرى.

وشهدت الصين مرور أسابيع دون تسجيل إصابات جديدة بالعدوى محليا، وجرى تسجيل 11 حالة جديدة الخميس جميعها لوافدين من الخارج.