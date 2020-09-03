غرق 6 آلاف بقرة في سفينة قبالة بحر الصين الشرقي

انقلبت سفينة شحن على متنها طاقما يضم 43 شخصا وتحمل نحو 6000 بقرة وهي في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، بعد تعطل محركها جراء طقس عاصف في بحر الصين الشرقي.

وقال خفر السواحل الياباني إنّه أنقذ أحد أفراد الطاقم، وهو الضابط الأول سارينو إدفارودو (45 عاما) من الفلبين، ليل الأربعاء، أثناء البحث عن السفينة.

وذكرت متحدثة باسم خفر السواحل أنّ إدفارودو قال إنّ أحد محركات السفينة تعطل قبل أن تضربها موجة عاتية وتنقلب.

وأضاف أنّ تعليمات صدرت للطاقم بارتداء سترات النجاة، وأنّه قفز إلى الماء ولم ير أحدا من أفراد الطاقم قبل إنقاذه.

وأوضح خفر السواحل أنّ الطاقم كان يضم 39 من الفلبين واثنين من نيوزيلندا وآخرين من أستراليا.