سعر اليورو اليوم الخميس 3-9-2020 في مصر

اختلفت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري، وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الخميس 3 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك المختلفة، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.72 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك CIB نحو 18.72 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.